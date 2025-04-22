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Hindistan'da Turistlere Yönelik Saldırı: 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Turistlere Yönelik Saldırı: 26 Kişi Hayatını Kaybetti
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Cemmu ve Keşmir eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 26 turist hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen Keşmir Direnişi örgütü, bölgedeki demografik değişimlerin hedef alındığını iddia etti. Hindistan Başbakanı Modi, saldırganların adalete teslim edileceğini duyurdu.

- Hindistan'da turistlere saldırı: 26 ölü

CEMMU - Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere yönelik saldırı düzenlendi. Saldırının, Anantnag bölgesindeki turistik bir bölge olan Pahalgam'da yer alan ve sadece yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen Baisaran'da düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, bir grup turistin hedef alındığı saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cemmu ve Keşmir Eyalet Başbakanı Omar Abdullah, yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı henüz netleşmedi, bu yüzden detay vermek istemiyorum. Ancak bu saldırı, son yıllarda sivillere yönelik gördüklerimizden çok daha büyük" ifadelerini kullandı.

Keşmir Direnişi saldırıyı üstlendi

Keşmir Direnişi adlı örgüt, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Bölgeye 85 binden fazla yabancının yerleştirilerek "demografik değişim" yapıldığını öne süren örgüt, "Bu nedenle, bölgeye yasa dışı yerleşmeye çalışanlara yönelik şiddet devam edecek" açıklamasını yaptı.

"Bu alçakça eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecek"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, "Bu alçakça eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecek, cezasız kalmayacaklar. Kötü emelleri asla başarıya ulaşamayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek" dedi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki ihtilaflı bölgede düzenlenen silahlı saldırılarda bugüne kadar çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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