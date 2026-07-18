Hindistan'da özel sektör tarafından geliştirilen ilk yörünge roketi başarıyla fırlatıldı

YENİ Hindistan merkezli özel havacılık ve uzay sanayi şirketi Skyroot Aerospace, ülkenin özel sektör tarafından geliştirilen ilk yörünge roketini başarıyla uzaya gönderdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan şirket, "Vikram-1" roketinin Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Adası'nda bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Vikram-1 Test Uçuşu-1 yörüngeye ulaştı. Hindistan'ın özel sektör tarafından geliştirilen ilk yörünge roketi, son itişini tamamlayarak yüklerini 450 kilometre yüksekliğindeki bir yörüngeye yerleştirdi." ifadeleri kullandı.

Bu test uçuşuyla Hindistan'ın, özel sektörü yörünge fırlatma kapasitesine sahip üçüncü ülke olarak kayda geçtiği belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de konuya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, fırlatışı "Hindistan'ın uzay yolculuğunda tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Modi, "Bu görev, gençlerimizin yeteneğini, kararlılığını ve girişimci ruhunu ön plana çıkarıyor. Ayrıca, uzay sektöründeki reformlarımızın inovasyon ve girişimcilik için nasıl yeni fırsatlar yarattığını da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.