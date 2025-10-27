Hindistan, Çin'e Direkt Uçuşları Yeniden Başlattı

YENİ DELHİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Hindistan, 5 yıllık bir aradan sonra Çin anakarasına yönelik direkt uçuşları yeniden başlattı.

İlk uçuş, pazar gecesi Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in güneyindeki Guangzhou kentine gerçekleştirildi.

Kalküta Havalimanı yetkililerinin verdiği bilgilere göre IndiGo havayolu şirketinin düzenlediği 6E1703 sefer sayılı uçuşta 176 yolcu seyahat etti.

IndiGo CEO'su Pieter Elbers bu ayın başlarında yaptığı basın açıklamasında, "Bu direkt uçuşlar hem insan, mal ve fikirlerin yeniden sorunsuz hareketini sağlayacak hem de dünyanın en kalabalık ve hızlı büyüyen iki ülkesi arasındaki ikili ilişkileri de güçlendirecektir" dedi.

Hindistan ile Çin anakarası arasındaki direkt uçuşlar, Kovid-19 salgınının patlak vermesiyle 2020'nin başlarında askıya alınmıştı.