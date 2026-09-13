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Hindistan Başbakanı Modi, Küresel Güney ülkelerinin BRICS'e duyduğu güvenin arttığını belirtti

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünya genelinde gerilimlerin çoğaldığı bir dönemde Küresel Güney ülkelerinin BRICS'e duyduğu güvenin arttığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünya genelinde gerilimlerin çoğaldığı bir dönemde Küresel Güney ülkelerinin BRICS'e duyduğu güvenin arttığını söyledi.

Modi, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen oturumda konuştu.

Dünya genelinde çatışma ve gerilimlerin sürekli arttığına dikkati çeken Modi, bu durumun olumsuz ve geniş kapsamlı etkilerinin de giderek çoğaldığını belirtti.

Modi, salgınlar, iklim felaketleri ve tedarik zincirlerindeki aksaklıkların, hiçbir krizin tek bir bölgeyle sınırlı kalmadığını gösterdiğini söyleyerek, bu nedenle BRICS aracılığıyla kapsayıcı küresel büyümeyi teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

BRICS bünyesinde geliştirilen çözümlerin faydalarının yalnızca BRICS ile sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiren Modi, bu çözümlerin Küresel Güney'in ihtiyaçlarına "uyarlanabilir ve erişilebilir" hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Modi, "Kişisel deneyimlerime dayanarak Küresel Güney ülkelerinin BRICS'e duyduğu güvenin arttığını söyleyebilirim. Çünkü BRICS bünyesinde onların sesleri duyuluyor, deneyimlerine saygı gösteriliyor ve çözümler onlar için değil, onlarla birlikte geliştiriliyor." diye konuştu.

BRICS'in gücünün çeşitlilik ve işbirliğinden kaynaklandığını belirten Modi, farklı gerçekliklere sahip ülkelerin işbirliği yoluyla birlikte ilerleyebileceğini vurguladı.

Modi, Hindistan'ın "dayanıklılık, inovasyon, işbirliği ve sürdürülebilirlik" olmak üzere dört temel alana odaklandığını aktararak, üye ülkelerin işbirliği ve desteğiyle ortak vizyonlarını karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.

BRICS nedir?

2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan tarafından "BRIC" adıyla gelişmekte olan büyük ekonomileri bir araya getiren bir forum olarak başlatılan, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla "BRICS" adını alan grup, 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 2025'te de Endonezya'nın katılımıyla 11 üyeli bir topluluğa dönüştü.

Genişleme süreciyle BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, küresel ekonomik hasılanın yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden bir topluluk haline geldi.

Kaynak: AA
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