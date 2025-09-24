Hibrit ve Elektrikli Araç İthalatına Yeni Ek Vergiler Geliyor

Haber : Zeynep BOZUKLU / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak hibrit ve elektrikli araçlar da dahil binek otomobil ithalatına yeni ek vergiler getirildi. Karar, iki ay sonra yürürlüğe girecek. Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız, "Bu yasadan sonra araç almak isteyen müşterilerimizin biraz bekleyip, bu yasanın uygulandıktan sonraki yansımalarını görüp, piyasa netleştikten sonra almalarını tavsiye ederim. Belki de 2-3 milyonluk araçlarda 300 bin lira gibi karları olabilir" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8.500 ABD Doları/adedin yüksek olanı ek vergi olarak uygulanacak. Geçiş süreci nedeniyle karar bugünden itibaren iki ay sonra yürürlüğe girecek.

BOD Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bu karar şu anlama geliyor; ülkemize gelen galerideki araçların yüzde 80'i ithal araçlardan oluşuyor. Bu çıkan karar, Avrupa'dan gelen araçları kapsamıyor. Bu kararın kapsadığı araçlar genelde Çin ve Amerika'dan gelen araçları kapsıyor. Dolayısıyla da bu araçlarda ek vergi indirimi olacak. Bunun etkilerini de önümüzdeki günlerde göreceğiz.

"Araç fiyatlarının düşüşeceği yansımalar araç satışlarını olumsuz etkiler, durdurur"

Bu ek vergiyle birlikte Amerika'dan ve Çin'den ithal edilen araçların fiyatlarında bir düşme beklentisi oluştu. Dolayısıyla bu beklentinin rakamı da henüz netleşmemekle birlikte, 5-6 bin dolar civarında olacağını düşünüyoruz. Araç fiyatlarının düşüşeceği yansımalar ise araç satışlarında olumsuz etkiler, durdurur. Çünkü fiyatların düşmesini ve netleşmesini alıcı bekler. Bu kararla birlikte elektrikli, benzinli, hibrit araç almak isteyen müşterilerimiz, önümüzdeki günlerde daha uygun fiyata bu araçları tedarik edeceklerdir. Yani tüketiciye daha ucuz fiyatta alım olarak yansıyacaktır.

Bu yasadan sonra araç almak isteyen müşterilerimizin biraz bekleyip, bu yasanın uygulandıktan sonraki yansımalarını görüp, piyasa netleştikten sonra almalarını tavsiye ederim. Belki de 2-3 milyonluk araçlarda 300 bin lira gibi karları olabilir. Bir de bankadan kredi kullanıyorlarsa bu da onlar için avantaj. Bence beklemeleri de avantajlı olur."

Sektör temsilcisi Fatih Taştan ise "Amerikan araçlarındaki gümrük vergisinin kaldırılması, fiyatların biraz daha düşmesi anlamına gelecek. Bundan dolayı da bu marka ve modellere ilginin biraz daha artacağını düşünüyoruz" dedi.