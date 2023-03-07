Hazine, yıkıcı depremlerin meydana geldiği şubat ayında 171,5 milyar lira açık verdi

Hazine nakit dengesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin gerçekleştiği şubat ayında rekor seviyede açık verdi. Geçtiğimiz ay Hazine nakit gelirleri 208,3 milyar TL olurken, giderleri ise 379,8 milyar TL oldu. Böylece Hazine 171,5 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde büyük yıkıma neden olduğu şubat ayına ilişkin nakit dengesi verilerini yayımladı. Buna göre, Hazine şubat ayında 171,5 milyar TL ile rekor nakit açığı verdi. Ocak ayındaki 54,3 milyar TL'lik açıkla birlikte 2023 yılının ilk iki ayındaki nakit açığı 225,8 milyar TL oldu.

ŞUBAT AYINDA 208 MİLYAR TL GELİR, 379 MİLYAR TL GİDER OLDU

Şubat ayında Hazine'nin nakit gelirleri 208,3 milyar TL olurken giderleri 379,8 milyar TL oldu. Faiz giderleri ise 31,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

FAİZ DIŞI DENGEDE REKOR AÇIK

Şubatta faiz dışı denge de 140,1 milyar TL ile rekor açık verdi. Ocak-şubat döneminde Hazine'nin faiz dışı nakit dengesi toplamda 174,7 milyar TL'lik açık vermiş oldu. Şubatta Hazine 52,8 milyar TL'lik net borçlanma yaptı. Hazine mevduatı şubatta net olarak 121,8 milyar TL azaldı.