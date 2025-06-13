Hayrabolu'da Arpa Hasadına Başlandı

Hayrabolu'da Arpa Hasadına Başlandı
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Hayrabolu ilçesinde arpa hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, hasat çalışmalarının yaklaşık bir ay süreceğini ve dekar başına verimin 450 kilogram olduğunu açıkladı.

Hayrabolu ilçesinde arpa hasadına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, AA muhabirine, hasat çalışmalarının yaklaşık bir ay süreceğini söyledi.

Dekar başına verimin 450 kilogram olduğunu ifade eden Evin, ilçede 14 bin dekar alanda arpa ekildiğini kaydetti.

Evin, üreticilere bol kazanç dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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