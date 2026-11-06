Havza Ziraat Odası kadın çiftçilere hizmet için kadın ziraat mühendisi istihdam etti

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Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, kadın çiftçilere daha iyi hizmet verebilmek adına odada kadın ziraat mühendisi Sevcan Anayurt'u istihdam ettiklerini söyledi.

Genç, odanın tüm imkanları ile bölge çiftçisine hizmet etmek için çalıştığını vurguladı.

Oda bünyesinde 4 ziraat mühendisi, 1 tekniker ve 3 idari personel olmak üzere 8 personelle çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Genç, "Aramıza katılan kadın ziraat mühendisimiz ile odamızın önemli bir eksiğini gidermiş olduk. İlçemizde yaklaşık 600 kadın çiftçimiz var. Kadın çiftçilerimize daha rahat ulaşmak ve danışmanlık hizmeti verebilmemiz adına aramıza katılan kadın mühendisimiz elimizi güçlendirdi." dedi.

Kaynak: AA