Havza'da siyasi parti temsilcileri ile esnaf odaları bir araya geldi

Havza'da siyasi parti temsilcileri ile esnaf odalarının başkanları düzenlenen programda bir araya geldi.

İlçede özel bir tesiste düzenlenen programda konuşan AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ilçe için ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ise güçlü bir birliktelik ile başarılamayacak hiçbir işin olmadığını dile getirdi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar da ortak akılın önemine değindi.

Programda ilçe için yapılabilecek ortak çalışmalar ve işbirliği konuları değerlendirildi.

Programda ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile programı takip eden gazeteciler için pasta kesildi.

Programa, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Belediyespor Başkanı Ali Rıza Gül ve Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin katıldı.