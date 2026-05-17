Samsun'un Havza ilçesinde dere güzergahında bulunan iş yerlerinin yıkımı sürüyor
Samsun’un Havza ilçesinde sel felaketinin ardından dere güzergahındaki iş yerlerinin yıkım çalışmaları devam ediyor. DSİ ekipleri, İcadiye ve Bahçelievler mahallelerinde yıkım ve beton blok kaldırma işlemlerini sürdürürken, taşınan esnaf için yeni iş yerlerinin inşası da sürüyor.
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından dere güzergahında bulunan iş yerlerinin yıkım çalışmalarına devam ediyor.
DSİ ekipleri, sel sonrası İcadiye Mahallesi'nde dere yatağı üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımı ile Bahçelievler Mahallesi'nde dere üzerinde bulunan beton blokların kaldırılması işlemlerini sürdürüyor.
Yıkımı gerçekleşecek iş yerlerinin taşınması planlanan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 3 bin 500 metrekare alanda iki blok halinde inşa edilen 56 iş yerinin hazırlıkları da bir taraftan devam ediyor.
İşlemleri tamamlanan dükkanlardan bir kaçına ise esnafın taşındığı bildirildi.