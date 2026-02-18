Havza'da ramazan pidesi tarifeleri açıklandı

Samsun'un Havza ilçesinde ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pidenin fiyatları belli oldu.

Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası 2026 yılı pide fiyat listesini açıkladı. Buna göre, 320 gram sade pide 30 lira, 320 gram yumurtalı susamlı pide 35 lira, 640 gram sade pide fiyatı ise 60 TL olarak belirlendi.

Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, fiyatların Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklandığını belirterek, "Yeni tarifeye göre ramazan ayında çıkan ramazan pidesi bu sene 350 gram sade pide 30 lira, yumurtalı ve susamlı pide ise 35 lira oldu. İlçemizde fırıncı esnafımızın gramaj ve hijyen konusundaki hassasiyetini biliyor ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın ramazan ayı mübarek olsun." dedi.

Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası tarafından dağıtılan fiyat tarifeleri fırınlara asıldı.