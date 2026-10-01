Havza'da 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği sağlıklı yaşam için yapıldı

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Havza'da fiziksel aktivite alışkanlığını yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Havza İlçe Stadı'nda İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe İlçe Sağlık Müdürü Merve Doğan Uygun, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar ile vatandaşlar katıldı.

Müzik eşliğinde yapılan programda düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine ve sporun günlük hayatın bir parçası haline getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Uygun, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, sağlıklı, hareketli ve huzurlu bir yaşam diledi.

Kaynak: AA