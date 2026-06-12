Haberler

Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası sona erdi

Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Bocce Turnuvası'nda 16 takım mücadele etti. Finalde Havza Orman İşletme Takımı'nı yenen Havza Kaymakamlığı birinci oldu. Dereceye giren takımlara madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından verildi.

Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Bocce Turnuvası, sona erdi.

Havza Kaymakamlığı tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Havza Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 16 takım, 4 grup halinde mücadele etti.

Turnuvanın finalinde Havza Orman İşletme Takımı'nı 15-9 yenen Havza Kaymakamlığı birinci oldu.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi mağlup eden Havza İtfaiye Grup Amirliği de turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından verildi.

Ayvat, "Turnuvada amacımız kurumlarımız arasındaki diyalogu geliştirmek ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmaktı. Turnuvamıza katılarak centilmence mücadele eden tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında "çıplak arama" iddiasına soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı