Havza'da Hasat Dönemi ile Zirai Ekipman Bakımları Artıyor

Havza'da sanayi sitesinde, hasat dönemi ile zirai makine ve ekipmanların bakım ve tamirat işlerinde artış yaşanıyor.

Aslançayır yolunda faaliyet gösteren 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi'nde havaların ısınması ve hasat mevsimiyle yoğunluk başladı.

Çiftçiler, biçerbağlar, biçerdöver, ilaçlama, tırpan ve benzeri zirai makine ve ekipmanlarını sanayiye götürerek bakım ve tamiratını yaptırıyor.

Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, "Yaklaşık 15 gün sonra ilçemizde hububat hasadı başlayacak. Yaklaşan hasat nedeni ile çiftçilerimiz ekipmanlarının bakınmalarına başladı. Çiftçilerimize ve sanayi esnafımıza kazasız ve bol bereketli bir sezon diliyorum." dedi.