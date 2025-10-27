Hatayspor Kulüp Başkanı Ethem Çakır, Vali Masatlı'yı Ziyaret Etti

Trendyol 1. Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Ethem Çakır, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Masatlı, Çakır ve yönetim kurulu üyelerini geçici valilik binasındaki makamında ağırladı.

Masatlı, kulübe çalışmalarında başarı diledi.