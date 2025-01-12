Hatay'da Yeni Spor Kompleksi ve Çocuk Oyun Parkı Açıldı

Hatay'da Arsuz Belediyesince yaptırılan spor kompleksi ve çocuk oyun parkının açılışı gerçekleştirildi.

Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Karaağaç Övündük Mahallesi'ndeki açılış töreninde, komplekte kapalı spor salonu, suni çim halı saha, çocuk oyun alanları ve çardakların bulunduğunu söyledi.

Depremlerden etkilenen Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmayı amaçladıklarını belirten Üstün, "Yarınlarımız ve geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel ortamlar bırakabilmek, kıymetli anne babaların daha kaliteli yaşam sürmeleri ve daha keyifli bir ilçede yaşamaları için var gücümüzle çalışmayı şiar edindik." dedi.

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar da kompleksin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından spor kompleksi ve çocuk oyun parkının açılışı gerçekleştirildi.

Törene CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ile CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı.