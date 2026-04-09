Hatay'da Motosiklet Sürücüsünden 8 Kilo Gümrük Kaçağı Altın Çıktı

HATAY'da durdurulan motosiklet sürücüsü A.E.'nin sırt çantasından 8 kilo gümrük kaçağı saf külçe altın çıktı.

Polis ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Sürücü A.E.'nin üst araması yapıldı. Sırt çantasında yapılan aramada birer kiloluk külçeler halinde toplam 8 kilo saf altın ele geçirildi. Gümrük kaçağı olduğu belirlenen altınlara el konulurken, gözaltına alınan A.E. ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı