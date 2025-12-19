Haberler

Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele döneminde ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenle anıldı. Törende Dörtyol Kaymakamı ve Belediye Başkanı anıta çelenk sundu. İlçede ayrıca düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele döneminde ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Numune Evler Mahallesi İlk Kurşun Anıtı önündeki törende, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Adana 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas ve Hatay Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Necdet Karaca anıta çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Amaç, kutlu mücadelenin ve haklı zaferin 107. yılına tanıklık etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Törenin ardından ilk kurşunu atan Çavuş Mehmet Kara, Kara Hasan Paşa ve arkadaşlarının kabirleri ziyaret edildi.

Öte yandan, programlar kapsamında ilçede düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
