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Hatay'da depremzede yetim çocuklar Valilik projesiyle ilk kez buz pateni öğrendi

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Hatay'da depremzede yetim çocuklar Valilik projesiyle ilk kez buz pateni öğrendi
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Hatay'da Valiliğin Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında depremzede yetim çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı buz pistinde ilk kez paten kaymayı öğrenmeye başladı. Etkinliğe Vali eşi Esra Masatlı ve yöneticiler katıldı; çocuklara kıyafet hediye edilip ikram yapıldı.

Hatay'da depremzede yetim çocuklar ilk kez buzla buluşarak paten kaymayı öğrendi.

Valilik tarafından yürütülen Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında depremzede yetim çocuklar, buz pateni etkinliğinde patenle kaymayı öğrenmeye başladı. Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı buz pistinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar buz üzerinde ilk adımlarını attı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Esra Masatlı, etkinlik boyunca onların mutluluğunu paylaştı. Program kapsamında çocuklara proje için özel olarak hazırlanan kıyafetler hediye edilirken çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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