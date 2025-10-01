Hatay'da Beyaz Eşya Deposunda Yangın
Antakya'daki bir beyaz eşya deposunda çıkan yangın, bazı ürünlerin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beyaz eşya deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Güzelburç Mahallesi'ndeki beyaz eşya işletmesinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle depodaki bazı beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi.