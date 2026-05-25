Hatay'da gıda ürünü satan işletmeler denetlendi
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 15 ilçede fırın, pastane, kasap ve marketlerde hijyen ve mevzuat denetimi yaptı. Denetimler bayram sonuna kadar sürecek.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 15 ilçedeki denetimler fırın, pastane, kasap ve marketlerde sürdürüldü.
İşletmelerin hijyen şartlarını, üretim alanlarını ve mevzuata uygunluğunu kontrol eden ekipler, ürünlerin muhafaza koşullarını inceledi.
Denetimler Kurban Bayramı sonuna kadar devam edecek.
Kaynak: AA / Ali Küçük