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Hatay'da 6 yük konteyneri çalma olayında 2 zanlı tutuklandı

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Hatay'da 6 yük konteynerinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposundan 6 yük konteyneri çalındı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler M.C.Y, M.A.Ç. ve B.Ş'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Y. ile B.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Hatay Güvenlik Hırsızlık Güncel Haberler

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