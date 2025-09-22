Hatay'da 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Hatay'da 38. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere plaketleri verildi.

Kutlama programı kapsamında Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Aziz Fatih Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yılmaz, törenin ardından esnaf temsilcileriyle Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

HESOB Abdulkadir Teksöz Toplantı ve Konferans Salonu'nda devam eden törende, yılın ahisi seçilen fırıncılık ustası Nasreddin Bucak'a kaftan giydirildi ve plaketi verildi.

Törende, yılın kalfası Emre Çelik ve çırağı Burak Utkan'a da plaketleri takdim edildi.

Vali Masatlı, programdaki konuşmasında, ahiliğin temel değerlerinin cömertlik, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü ve güven olduğunu söyledi.