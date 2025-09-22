Haberler

Hatay'da 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Hatay'da düzenlenen 38. Ahilik Haftası töreninde yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere plaketleri verildi. Törende, HESOB Başkanı Aziz Fatih Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve Ahiliğin temel değerlerine vurgu yaptı.

Kutlama programı kapsamında Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Aziz Fatih Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yılmaz, törenin ardından esnaf temsilcileriyle Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

HESOB Abdulkadir Teksöz Toplantı ve Konferans Salonu'nda devam eden törende, yılın ahisi seçilen fırıncılık ustası Nasreddin Bucak'a kaftan giydirildi ve plaketi verildi.

Törende, yılın kalfası Emre Çelik ve çırağı Burak Utkan'a da plaketleri takdim edildi.

Vali Masatlı, programdaki konuşmasında, ahiliğin temel değerlerinin cömertlik, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü ve güven olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
