Hatay'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Bisiklet Yol Yarışı" düzenlendi
Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışı yapıldı.
Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışı yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunca Antakya ilçesinde organize edilen "15 Temmuz Şehitleri Anma Bisiklet Yol Yarışı"na 10 ilden 80 sporcu katıldı.
Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ödül törenindeki konuşmasında, şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.
Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel