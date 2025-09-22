Hatay'da 1250 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki üretimi yapılan bir evde 1250 litre içki ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
İkamette yapılan incelemede 1250 litre içki ele geçirildi.
Ekipler, adresteki şüpheli M.B'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel