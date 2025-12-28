Hatay'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Hatay ilinde düzenlenen operasyonda, sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen adreslerde 1020 litre sahte içki ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da 1020 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne ve İskenderun ilçelerinde sahte içki üretildiği belirlenen ikametlere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan incelemelerde 1020 litre sahte içki, 77 içki şişesi ve 97 alkollü içki aroması ele geçirildi.
Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel