Hassa'da Öğrencilere Kırtasiye ve Spor Malzemesi Dağıtıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) tarafından ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

YAKORDER Başkanı Mustafa Özer, Gülümseten Yarınlar Projesi kapsamında, Arpalıuşağı, Hacılar, Akbez Pınarbaşı ilkokullarında öğrencilere destekte bulunduklarını belirtti.

Amaçlarının depremden etkilenen öğrencilere bir nebze de olsa katkı sağlamak olduğunu ifade eden Özer, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Proje kapsamında Kırıkhan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği de öğrencilere biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı üzerine bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.