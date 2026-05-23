Batman'da gümrük kaçağı 6 bin 282 paket sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 6 bin 282 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen