Hanönü'de 2026 ÇKS kayıtları devam ediyor

Güncelleme:
Hanönü'de çiftçiler, 2026 yılı destek ve hibeleri alabilmek için ÇKS bilgilerini 31 Aralık tarihinden önce güncellemek zorunda. Her hafta çarşamba günü Ziraat Odası görevlisi, İlçe Tarım Müdürlüğü'nde hizmet veriyor.

Bu kapsamda ilçede Ziraat Odası olmaması nedeniyle Taşköprü Ziraat Odası tarafından görevlendirilen bir personel her hafta çarşamba günleri ilçeye gelerek İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tahsis edilen yerde hizmet veriyor.

Ziraat Odası yetkilileri tarafından, Hanönü'de 350 civarında üreticinin ÇKS başvurusunun alındığını ve başvuru yapacak üreticilerin mağduriyet yaşamaması için 31 Aralık 2025 tarihinden önce girişlerinin yapılması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

