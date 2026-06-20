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İncesu'da içme suyu iletim kapasitesinin artırılması amacıyla yeni çalışma başlatıldı

İncesu'da içme suyu iletim kapasitesinin artırılması amacıyla yeni çalışma başlatıldı
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İncesu ilçesi Hamurcu Mahallesi'nin içme suyu kapasitesini artırmak için 5 milyon 679 bin lira maliyetle 3 bin 500 metre uzunluğunda terfi hattı yapımına başlandı. Proje ile özellikle yaz aylarında artan nüfusun su ihtiyacının kesintisiz karşılanması hedefleniyor.

İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesi'nin içme suyu iletim kapasitesini artırmak amacıyla 5 milyon 679 bin lira maliyetle yeni bir çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmayı hedefleyen Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Hamurcu Mahallesi'nin içme suyu kapasitesini artıracak projeyi hayata geçiriyor.

Proje kapsamında, Garipçe Mahallesi'nde bulunan depodan Hamurcu Sivri Deposu'na kadar uzanan güzergahta, 5 milyon 679 bin lira maliyetle 160'lık borular kullanılarak 3 bin 500 metre uzunluğunda terfi hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

Yapımı devam eden çalışmayla özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı Hamurcu Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacının etkin şekilde karşılanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, suyun stratejik bir kaynak olduğunu ve altyapı yatırımlarına önem verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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