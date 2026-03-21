Ramazan ayı ve bayramda balık satışları düştü

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, ramazan ayı ve bayram döneminde balık satışlarının düştüğünü belirtti. Hamsi bolluğuna rağmen talebin azalması, balıkçıların av faaliyetlerini durdurmasına yol açtı.

SAMSUN Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, ramazan ayı ve bayram dolayısıyla balık satışlarında düşüş yaşadığını belirterek, "Bayram sürecinin etkisiyle balık satışlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Özellikle hamsinin bol olmasına rağmen, ramazan ayının piyasayı ciddi şekilde etkilediği ve satışların bu dönemde gerilediği görülüyor" dedi.

Karadeniz'de başta hamsi olmak üzere balık bolluğu yaşandığını belirten Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, ramazan ayı boyunca talebin azalması nedeniyle bazı balıkçı teknelerinin av faaliyetlerine ara vererek limana çekildiğini ifade etti. Atıf Malkoç, "Bu durum da piyasadaki hareketliliği doğrudan etkiledi. Ramazan sonrasında ise talebin yeniden artmasıyla birlikte fiyatlarda bir miktar yükseliş yaşanabilir. Ancak bu artış çok yüksek seviyelerde olmaz" diye konuştu.

'HAMSİLER ŞU AN BULGARİSTAN AÇIKLARINDA AVLANIYOR'

Bu yılın hamsi yılı olduğunu dile getiren Malkoç, "Denizlerimizde balık ve özellikle de hamsi oldukça iyi miktarda çıktı. Ancak bayram sürecinin etkisiyle balık satışlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Özellikle hamsinin bol olmasına rağmen, ramazan ayının piyasayı ciddi şekilde etkilediği ve satışların bu dönemde gerilediği görülüyor. Bu sezonun genel olarak 'hamsi yılı' olduğu ifade edilebilir. Hamsi şu anda oldukça bol ve verimli bir şekilde avlanıyor. Özellikle Karadeniz'in Bulgaristan açıklarında yoğun şekilde bulunan hamsi, balıkçılarımız tarafından avlanarak piyasaya sunuluyor. Bu bolluk, sezonun genel seyrine de olumlu yansıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
