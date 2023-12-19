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Hamas'ın İsrailli esirlerin çağrısı şok edici ama umut verici

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Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın yayımladığı görüntülerdeki İsrailli esirin oğlu, görüntülerin 'şok edici ama aynı zamanda umut verici' olduğunu belirtti. İsrail'de ise yeni müzakerelerin öncekinden daha uzun ve zor geçeceği konuşuluyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın yayımladığı görüntülerdeki İsrailli esirin oğlu, görüntülerin "şok edici ama aynı zamanda umut verici" olduğunu belirtti.

Hamas Telegram hesabından, 79, 80 ve 84 yaşlarındaki 3 İsrailli esirin, Netanyahu hükümetine hava saldırılarını durdurma çağrısı yaptıkları görüntülü mesajı paylaşmıştı.

Paylaşımın ardından, İsrail Kanal 12 Televizyonu, videodaki yaşlı esirlerden Yoram Metzger'in (80) oğlu Rani'nin görüşlerine yer verdi.

"Video şok edici ama 73 gün sonra hala hayatta oldukları için aynı zamanda da umut verici. Hepsinin derhal eve dönmesi gerekiyor." diyen Rani, babasının olduğundan yaşlı göründüğünü, çok kilo kaybettiğini ve bunun hayatı için risk oluşturduğunu ifade etti.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin görüntülere ilişkin değerlendirmesinde, Hamas'ın paylaşımının zamanlamasının tesadüfi olmadığı ve esir takası müzakere girişimleriyle bağlantılı olduğu yorumuna yer verildi.

Gazetenin haberinde, "Hamas'ın 3 yaşlı esiri seçmesi bile farklı esir gruplarını serbest bırakmayı istediğini gösteriyor. Ancak İsrail'de, yeni müzakerelerin öncekinden daha uzun ve zor geçeceği konuşuluyor." ifadesine yer verildi.

Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu yaşlı esirler, İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek, İsrail ordusunun hava saldırılarının kurbanı olmak istemediklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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