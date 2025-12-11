İran lideri Hamaney'den "Batı propagandası" uyarısı

İran lideri Ali Hamaney, bazı tarafların yeni bir askeri çatışma ihtimalini sürekli dile getirerek İran halkının zihninde şüphe uyandırdığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Hamaney, Hazreti Fatma'nın doğum günü vesilesiyle başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen törende konuştu.

Hamaney, Batı medyasının propaganda yoluyla İran halkının kafasını karıştırdığını ve askeri olarak başaramadığını propaganda yoluyla başarmaya çalıştığını ifade etti.

İran lideri, "Bazıları sürekli yeni bir askeri çatışma ihtimalinden bahsediyor. Bazıları da bu konuyu gündemde tutarak halkın zihninde şüphe uyandırmaya çalışıyor. Başarılı olamayacaklar." dedi.

Baskı unsurlarının askeri, ekonomik, kültürel, siyasi ve medya alanı olarak çeşitlendirilebileceğine vurgu yapan Hamaney, şunları kaydetti:

"Milletlere yöneltilen bu baskıların temel hedefi bazen toprak genişletmek bazen de tıpkı ABD'nin Latin Amerika'da yaptığı gibi yeraltı zenginliklerine hakim olmaktır. Ancak bunlardan daha önemlisi ise kimlik değiştirme hedefidir."

İran halkının uzun yıllar boyunca, dini, tarihi ve kültürel değerlerini yitirmesi için Batı merkezli propagandaya maruz bırakıldığını savunan Hamaney, "İslam Devrimi bu girişimleri sonuçsuz bıraktı." diye konuştu.

Hamaney, Batı propagandasına karşı ülkesindeki "meddah" geleneğinin güçlendirilmesi gerektiğini ve bu sayede genç neslin kültürel olarak korunacağını dile getirdi.

İran toplumunda "meddahlar", matem merasimlerinde şiir ve ezgiler okuyarak Ehl-i Beyt'e övgüler dizen kişiler olarak biliniyor.