Halkapınar Belediyesi Yoğun Kar Temizleme Çalışması Yürüttü
Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, ilçede etkili kar temizleme ve yol açma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. İlçe merkezinde kar birikintileri 40 santimetreye, dış mahallelerde ise 1 metreye kadar ulaştı.
Halkapınar Belediyesi kar temizleme çalışması yaptı.
Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının çok sayıda iş makinesi ve personelle tamamlandığını söyledi.
Kar birikintilerinin ilçe merkezinde 40 santimetreye yaklaştığını belirten Vardar, dış mahallelerde ise 1 metreye ulaştığını kaydetti.
Yassıkaya Mahallesi Muhtarı Muhittin Yılmaz ise belediye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yavuz Görür - Güncel