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Halkapınar Belediyesi Ulaşım Ağını Rahatlatmak İçin Yol Çalışmalarına Başladı

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Halkapınar Belediyesi, ulaşım ağını rahatlatmak için yollarda oluşan tahribatları onarma, yenileme ve genişletme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Vardar, yol açma işlemleri ve yama onarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Halkapınar Belediyesi, ulaşım ağını rahatlatmak için yollarda oluşan tahribatları onarma, yenileme ve genişletme çalışması başlattı.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, Yeşilyurt bağlantı yolu yol açma işlemleri devam ederken, bir yandan da merkez mahallelerde yama onarım işlemi çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Vardar, "Vatandaşlarımızın ulaşım ağını rahatlatmak, konforlu ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, yollarda oluşan tahribatları onarma, yenileme ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda ekiplerimizle beraber şehrimizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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