Üye Girişi
Haberler
Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi

 Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yaparken utanmadılar, kamerayı görünce saklanacak delik aradılar

Haliliye Belediyesi, Bayat Ekmek İle İlgili Projesiyle 11 Ton Ekmek Topladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediyesi, 'Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir' sloganıyla başlattığı proje kapsamında 32 mahalledeki bayat ekmek toplama kutularında toplamda 11 ton ekmek toplayarak israfın önüne geçti.

Haliliye Belediyesi tarafından kurulan bayat ekmek toplama kutularında 11 ton ekmek toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde "Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir" sloganıyla uygulanan proje kapsamında 32 merkez mahallenin muhtelif noktalarına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi.

Vatandaşlar tarafından bırakılan ekmekler, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından günlük olarak toplanarak hayvan barınaklarına götürülüyor.

Proje sayesinde ayda 1 ton ekmek toplayan Haliliye Belediyesi, 11 ayda yaklaşık 11 ton ekmek israfını önledi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
img

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi
img

Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı
img

85 yaşındaki milyoner sevgilinin başında vasiyet dansı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Kılık Kıyafet Yönetmeliği değişti mi? Okullarda önlük mü giyilecek? ALES sonuçları açıklandı! ALES/3 sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 6 ARALIK | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! Resmi Gazete bugün (6 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 6 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 6 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 6 Aralık 2024 Cuma günü neler gelecek? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 6 Aralık: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları! 6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.