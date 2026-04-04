Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'ndan 183 işletmeye 96,6 milyon TL idari ceza

TİCARET Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından, toptancı hallerinde sebze ve meyve toptan ticareti yapan işletmeler ile ulusal zincir marketlerden fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen toplam 183 işletmeye, 96,6 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 3 Nisan 2026 tarihinde, 2026 yılının ikinci toplantısını gerçekleştirerek, toptancı hallerinde ve marketlerde sebze ve meyve ürünlerine yönelik denetimlere ilişkin tespitleri değerlendirmiştir. Gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden toplam 183 işletme hakkında işlem tesis edilmiştir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu işletmelere toplam 96,6 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında, tüketicilerimizin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimler kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı