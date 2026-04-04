Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'ndan 183 işletmeye 96,6 milyon TL idari ceza

TİCARET Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından, toptancı hallerinde sebze ve meyve toptan ticareti yapan işletmeler ile ulusal zincir marketlerden fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen toplam 183 işletmeye, 96,6 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 3 Nisan 2026 tarihinde, 2026 yılının ikinci toplantısını gerçekleştirerek, toptancı hallerinde ve marketlerde sebze ve meyve ürünlerine yönelik denetimlere ilişkin tespitleri değerlendirmiştir. Gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden toplam 183 işletme hakkında işlem tesis edilmiştir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu işletmelere toplam 96,6 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında, tüketicilerimizin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimler kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

