Albüm: Çin'in Hainan Eyaletinde Sıfır Gümrük Vergisi Uygulaması Satışları Bir Ayda 770.000 Doların Üzerine Taşıdı
Haikou Gümrük Müdürlüğü, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ithal mallara uygulanan sıfır gümrük vergisi politikasının bir ay içerisinde 5,37 milyon yuan değerinde satış gerçekleştirdiğini açıkladı.
HAİKOU, 13 Mart (Xinhua) -- Haikou Gümrük Müdürlüğü, Hainan Serbest Ticaret Limanı sakinleri için ithal mallara uygulanan "sıfır gümrük vergisi" politikasının bir ay önce yürürlüğe girmesinden bu yana, 11 Şubat-10 Mart tarihleri arasında gümrüksüz satışların 5,37 milyon yuana (yaklaşık 778.700 ABD doları) ulaştığını ve 28.000 alışverişin kayda geçtiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua