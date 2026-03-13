Albüm: Çin'in Hainan Eyaletinde Sıfır Gümrük Vergisi Uygulaması Satışları Bir Ayda 770.000 Doların Üzerine Taşıdı

HAİKOU, 13 Mart (Xinhua) -- Haikou Gümrük Müdürlüğü, Hainan Serbest Ticaret Limanı sakinleri için ithal mallara uygulanan "sıfır gümrük vergisi" politikasının bir ay önce yürürlüğe girmesinden bu yana, 11 Şubat-10 Mart tarihleri arasında gümrüksüz satışların 5,37 milyon yuana (yaklaşık 778.700 ABD doları) ulaştığını ve 28.000 alışverişin kayda geçtiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua