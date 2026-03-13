Haberler

Albüm: Çin'in Hainan Eyaletinde Sıfır Gümrük Vergisi Uygulaması Satışları Bir Ayda 770.000 Doların Üzerine Taşıdı

Albüm: Çin'in Hainan Eyaletinde Sıfır Gümrük Vergisi Uygulaması Satışları Bir Ayda 770.000 Doların Üzerine Taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haikou Gümrük Müdürlüğü, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ithal mallara uygulanan sıfır gümrük vergisi politikasının bir ay içerisinde 5,37 milyon yuan değerinde satış gerçekleştirdiğini açıkladı.

HAİKOU, 13 Mart (Xinhua) -- Haikou Gümrük Müdürlüğü, Hainan Serbest Ticaret Limanı sakinleri için ithal mallara uygulanan "sıfır gümrük vergisi" politikasının bir ay önce yürürlüğe girmesinden bu yana, 11 Şubat-10 Mart tarihleri arasında gümrüksüz satışların 5,37 milyon yuana (yaklaşık 778.700 ABD doları) ulaştığını ve 28.000 alışverişin kayda geçtiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım