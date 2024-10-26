Hacılar'da Cumhuriyet Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında belediye ve Hacılar Kaymakamlığı tarafından organize edilen "Cumhuriyet Yürüyüşü" etkinliğinde Ortaseki Ormanı'nda sporcularla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan'a, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü daire amirleri, kurum müdürleri, HADAK, ERVA Spor Okulu ve diğer spor kulüplerinin sporcuları ile aileleri eşlik etti.

Bölgenin dört mevsim sunduğu eşsiz güzelliklere değinen Özdoğan, "Ortaseki, sonbahar ve yaz aylarında farklı bir doğa deneyimi sunan özel bir alan. Hacılar Belediyesi olarak bu doğal güzelliği tanıtmak ve daha geniş kitlelerle paylaşmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe 200 sporcunun katıldığını belirten Özdoğan, Cumhuriyeti daha da güçlendirmek için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.