Hacılar ADEM Kursiyerlerinden El Emeği Ürünler Sergilendi

Hacılar Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği kermes ve sertifika töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Kafe ve Restoran önünde düzenlenen törene, Kaymakamı Burak Dertlioğlu, hayırsever iş insanı Mehmet Kabak, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı stantlar, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kermeste, Hacılar Erciyes Kadın Kooperatifi (HEKKOP) da yer aldı.

Kooperatif üyeleri tarafından hazırlanan yöresel lezzetler vatandaşlarla buluştu. ???????