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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 9 Bin 810 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 9 Bin 810 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Doğubayazıt'ta yapılan aramalarda üç tırın dorsesinde 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda jandarma ve gümrük yetkilileri görev aldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 3 tırın dorsesinde 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gümrükler Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, gümrük sahası içerisindeki 3 tırın dorsesinde arama yaptı.

Aramalarda, 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele Kaçakçılık Güvenlik Jandarma Gürbulak 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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