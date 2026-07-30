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Güney Kore ve Şili, serbest ticaret anlaşmasının modernizasyonu için "ortak komite" kuracak

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Güney Kore ve Şili, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının (FTA) modernizasyonu da dahil olmak üzere karşılıklı ticareti geliştirmek için "ortak bir komite" kurulmasında anlaştı.

Güney Kore ve Şili, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının (FTA) modernizasyonu da dahil olmak üzere karşılıklı ticareti geliştirmek için "ortak bir komite" kurulmasında anlaştı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Şili'nin başkenti Santiago'da Devlet Başkanı Jose Antonio Kast ile ikili ilişkilerin son durumunu ele aldı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lee, Şili ile serbest ticaret anlaşmasının (FTA) modernize edilmesi de dahil olmak üzere ikili ticareti geliştirmek için ortak bir komite kurulmasında anlaştıklarını bildirdi.

Seul ve Santiago yönetimlerinin "karşılıklı büyüme için yatırım alanlarında işbirliğinin genişletilmesinde" mutabık kaldıklarını belirten Lee, "İki ülke arasındaki ticaret son 20 yılda 4 katına çıktı ve bu da iki ülkenin stratejik tercihinin doğru olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Lee, Şili'nin dünyanın en büyük bakır üreticisi ve en büyük lityum rezervlerine sahip ülke olduğuna dikkati çekerek, yarı iletken ve batarya dahil kritik tedarik zincirleri göz önünde bulundurulduğunda Şili'nin "ideal bir ortak" olduğunu kaydetti.

Güney Amerika turu kapsamında bu hafta içinde daha önce Brezilya'yı ziyaret eden Lee, sıradaki durağı olan Arjantin'de yarın Devlet Başkanı Javier Milei ile görüşecek.

Kaynak: AA
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