GÜNDEM ÖZETİNE

-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşılayacak, ardından Enver İbrahim'i kabul edecek.

Erdoğan, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak edecek, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, daha sonra Nişan Tevcihi ve Resmi Yemek Programı'na katılacak.

(Ankara/12.00/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00)