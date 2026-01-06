Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç İstihdam Hamlesi Programı'na Katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Genç İstihdam Hamlesi - Güç Tanıtım Programı' için düzenlenen etkinliğe katılacak. Programın amacı, gençlerin istihdamına destek sağlamak ve iş fırsatlarını artırmaktır. Etkinlik bugün saat 14.00'te Ankara'da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"na katılacak.
(Ankara/14.00)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel