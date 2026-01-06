Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç İstihdam Hamlesi Programı'na Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Genç İstihdam Hamlesi - Güç Tanıtım Programı' için düzenlenen etkinliğe katılacak. Programın amacı, gençlerin istihdamına destek sağlamak ve iş fırsatlarını artırmaktır. Etkinlik bugün saat 14.00'te Ankara'da gerçekleştirilecek.

(Ankara/14.00)

