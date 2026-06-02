6 Nisan 1920: Günün Siyaset, Ekonomi, Dünya ve Spor Başlıkları

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilecek, Parlamento Başkanı Jussi Halla-Aho ve Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüşecek.

(Helsinki) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Veriden Vizyona: Üç Kuşak Bir Türkiye" araştırma bulguları paylaşım programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Kaymakamlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak edecek.

(Erzurum/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

CHP, MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM//13.30/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali öncesi basın tanıtımına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Termal Çamur Kurutma Tesisi ile Hizmet Binaları açılış törenine katılacak, MÜSİAD İzmir Şubesinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirecek. Programda, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da yer alacak.

(İzmir/12.45/15.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında gideceği Fransa'da Fransız İş Adamı ve Sanayicileri Derneği ile toplantı yapacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gürcistan'da Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun tam kapasiteyle işletmeye alınmasının resmi sembolik açılış törenine katılacak.

(Ahılkelek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını, sinema ve gösteri sanatları, ulusal eğitim ile hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a resmi ziyarette bulunacak.

(Singapur) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Florida eyaletine gidecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Roland Garros (Fransa Açık) Tenis Turnuvası'na Fransa'da devam edilecek.

(Paris/12.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA