Gümüşhane'de Kaza Sonucu Otomobil Alev Aldı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde meydana gelen kazada otomobil çarpmanın etkisiyle alev aldı. Araçta bulunan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, yangın yol kenarındaki kuru otları da tutuşturdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaza yapan otomobil çarpmanın etkisiyle alev aldı. Küle dönen araçta bulunan 2 kişiyi vatandaşlar çıkarırken, otomobilde başlayan yangın yol kenarındaki kuru otları da tutuşturdu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bayburt'a 34 BY 1757 plakalı otomobilleriyle giden Yüksel ve Züleyha Salman çifti, Şiran'ın Karaşeyh köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabilen ve ardından hemen alev alan araçta bulunan sürücü Yüksel ve eşi Züleyha Salman, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı.

Araçta başlayan ve yol kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu büyüyen yangın, Şiran Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahaleleri sonucu söndürülürken, araç ise küle döndü.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Salman çifti, Şiran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE