Gümrük Kapılarında 757 Kilo Likit Metamfetamin Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında toplam değeri 2 milyar 741 milyon TL olan 757 kilo likit metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 2 milyar 741 milyon TL olduğu belirlendi. Yakalamalarla ilgili, Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde başlatılan soruşturmalar sürüyor.