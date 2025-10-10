Haberler

Gülnar Belediyesi ve Eğitim Bir-Sen Arasında İndirim Protokolü İmzalandı

Gülnar Belediyesi, Eğitim Bir-Sen Gülnar Temsilciliği ile indirim protokolü imzaladı. Protokol sayesinde sendika üyeleri ve aileleri, belediyeye ait Gülnar Yörük Sofrası'ndan yüzde 15 indirim alabilecek.

Belediye Başkanı Fatih Önge, yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine devam edeceklerini ve ilçe halkının refahını artıracak projelere destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Eğitim Bir-Sen Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Elmas da üyelerin sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sunan bu tür işbirlikleri önemsediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
