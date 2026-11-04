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Guizhou'daki 148 kilometrelik demiryolu hattında kapasite artırma çalışması tamamlandı

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Guizhou'daki Weng'an-Machangping Demiryolu uzatma hattında istasyon kapasite artırma çalışmaları Gelaoba İstasyonu'ndaki modernizasyonla tamamlandı. 148 kilometrelik hat, eyalet için demiryolu yük taşımacılığında kilit önemde.

ZUNYİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Guizhou eyaletindeki Weng'an-Machangping Demiryolu'nun güney-kuzey uzatma hattı üzerindeki mevcut istasyonların kapasite artırma çalışmaları, salı günü Gelaoba İstasyonu'ndaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Çin Demiryolu 20. Büro Grubu tarafından inşa edilen 148 kilometre uzunluğundaki uzatma hattı, Guizhou eyaletinin demiryolu yük taşımacılığı açısından kilit öneme sahip projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
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