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Guiyang ile Singapur Arasında Direkt Uçuş Seferleri Başlatıldı

Guiyang ile Singapur Arasında Direkt Uçuş Seferleri Başlatıldı
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Çin'in Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang ile Singapur arasında doğrudan uçak seferleri başladı. Haftada dört sefer ile gerçekleştirilecek uçuşların detayları açıklandı.

GUİYANG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang ile Singapur arasında direkt uçak seferleri başlatıldı. Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen uçuş, dağlık bölgede bulunan kentten Singapur'a yapılan ilk doğrudan uçuş oldu.

Guizhou Sivil Havacılık Endüstrisi Grup Limited Şirketi cuma günkü açıklamasında Guiyang ile Singapur arasında haftada dört kez gidiş-dönüş uçak seferi yapılacağını belirtti.

Uçakların Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri Beijing saatiyle 23.25'te kalkması ve ertesi gün saat 04.00'te Singapur Changi Havalimanı'na varması planlanıyor.

Singapur'dan ise uçaklar pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri Beijing saatiyle 05.10'da kalkacak ve 09.15'te Guiyang'a varacak.

Açıklamada Guizhou ile Japonya'nın Osaka kentini birbirine bağlayacak bir başka uluslararası direkt uçuşun da 29 Kasım'da başlatılacağı kaydedildi.

Guiyang ile Osaka arasındaki gidiş-dönüş seferler çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç kez yapılacak. Bu uçuşlar, Guizhou ile Osaka arasında tek direkt uçuş rotasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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